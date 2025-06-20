16-річного футболіста через зауваження Селезньову за російську мову хочуть відправити на фронт

Тренер команди УПЛ (Української прем’єр-ліги) зробив дивну заяву

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин прокоментував мовний скандал за участю свого колишнього підопічного Євгена Селезньова. Напередодні 16-річний футбольний блогер RENEPRO (Ренат Попружний) зробив зауваження іменитому форварду за російську мову.

Відповідний коментар Костишин дав в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz. Руслан порадив RENEPRO з’їздити на передову та сказати захисникам, якою мовою їм потрібно говорити.

"Я знаю, як Жека говорив українською раніше, і як зараз – ми перетинаємося у збірній ветеранів. Він дуже добре володіє зараз українською. Якби він не хотів – він би так швидко її не вдосконалив. Думаю, він хоче вивчити, хоче знати її. Не так просто людям з Донбасу відразу почати говорити українською.

А цей хлопчик нехай піде на передову і скаже тим, хто стоїть у перших рядах і захищає нашу країну, якою мовою говорити.

Зрозуміло, що це така площина – ми повинні говорити українською. Я вдома завжди українською розмовляю, але в мене теж десь проскакує, між футболістами можу російською мовою сказати. Але в мене вдома не почуєш російської мови, бо в мене так сім’я вихована”, — сказав Костишин.

Відео конфлікту Селезньова з RENEPRO

Нагадаємо, медіакоманда Odesa Football Media Team попрощалася з Ренатом, назвавши його відео з Селезньовим "свідомою провокацією". Пізніше у команді уточнили, що "футболіст пішов сам". Наступного дня після скандалу медіакоманда "Армат" опублікувала відео, на якому Селезньов вичитує колег українською мовою, хоча раніше робив це російською.