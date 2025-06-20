16-летнего футболиста из-за замечания Селезневу за русский язык хотят отправить на фронт

Тренер команды УПЛ (Украинской премьер-лиги) сделал странное заявление

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал языковой скандал с участием своего бывшего подопечного Евгения Селезнева. Накануне 16-летний футбольный блогер RENEPRO (Ренат Попружный) сделал замечание именитому форварду за русский язык.

Соответствующий комментарий Костышин дал в интервью на YouTube-канале BurBuzz. Руслан посоветовал RENEPRO съездить на передовую и сказать защитникам, на каком языке им нужно говорить.

"Я знаю, как Жека говорил по-украински раньше, и как сейчас – мы пересекаемся в сборной ветеранов. Он очень хорошо владеет сейчас украинским. Если бы он не хотел – он бы так быстро его не усовершенствовал. Думаю, он хочет его выучить, хочет знать ее. Не так-то просто людям с Донбасса сразу начать говорить по-украински.

А этот мальчик пусть пойдет на передовую и скажет тем, кто стоит в первых рядах и защищает нашу страну, на каком языке говорить.

Понятно, что это плоскость такая – мы должны говорить по-украински. Я дома всегда по-украински разговариваю, но у меня тоже где-то проскакивает, между футболистами могу по-русски сказать. Но у меня дома не услышишь русский язык, потому что у меня так семья воспитана", — сказав Костышин.

Видео конфликта Селезнева с RENEPRO

Напомним, медиа-команда Odesa Football Media Team попрощалась с Ренатом назвав его видео с Селезневым "сознательной провокацией". Позднее в команде уточнили, что "футболист ушел сам". На следующий день после скандала медиакоманда "Армат" опубликовала видео, на котором Селезнев отчитывает коллег на украинском языке, хотя ранее делал это на русском.