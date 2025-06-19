"Усі передачі – у дупу": Сабо розкритикував українських футболістів за провал на Євро

Збірна України U-21 не зуміла вийти у плей-оф, програвши 2 матчі з трьох

Молодіжна збірна України не зуміла вийти із групи на чемпіонаті Європи U-21 у Словаччині. У грі проти Нідерландів Синьо-жовтих влаштовувала нічия, проте наша команда програла з рахунком 0:2.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю blik.ua розкритикував українських гравців за беззубу гру проти Помаранчевих. Крім того, він наголосив, що юні українські футболісти роблять надто багато браку.

– Йожефе Йожефовичу, чому наша команда виглядала так беззубо у вирішальному матчі?

– Після другого голу в наші ворота я вимкнув телевізор! Не зміг дивитися на це, нерви не витримали. Я з вами повністю згоден, що ми зіграли беззубо. На жаль, на сьогоднішній день – це наш рівень. Ви подивіться, як голландці приймають, обробляють м'яч, віддають на хід передачі. Наші так не вміють.

Ми не вміємо грати один на один, у нас дуже багато браку, всі передачі – в дупу! Також потрібно грати атака на атаку, а не епізодами. Ми програли хорошій команді, голландці на голову вище наших футболістів

Відеоогляд матчу Нідерланди U-21 — Україна U-21

Нагадаємо, минулого Євро-2023 молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу турніру, забезпечивши собі місце на Олімпійських іграх у Парижі. У Франції наша команда провалилася.