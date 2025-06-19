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"Пацанам на передовій соромно за вас". Алієв грубо принизив футболістів збірної України (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Алієв наїхав на молодіжку збірної України Новина оновлена 19 червня 2025, 16:36
Олександр Алієв наїхав на молодіжку збірної України. Фото instagram.com/aliev_sasha8, УАФ

Синьо-жовті не зуміли вийти із групи

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розкритикував футболістів молодіжної збірної України. Напередодні Синьо-жовті вилетіли з Євро-2025 U-21, програвши Нідерландам (0:2).

Відповідний коментар Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. За словами Алієва, команда "обіср*лася".

"Хочу сказати по вчорашній грі нашої молодіжної збірної, яка вчергове обіср*лася. Хлопці, ви всі граєте в УПЛ, в основному складі, але вчора ви всі обср*лися.

Тому ніколи не розкривайте свій рот, ніколи, а просто грайте у футбол або свої PSP, Playstation. Ще раз можу сказати. Так, ми пили, але грали й досягали великих результатів. Мені соромно, що ви захищаєте честь нашої країни. І також соромно пацанам, що знаходяться на передовій. Задумайтеся", — заявив Алієв.

Відеоогляд матчу Нідерланди — Україна

Раніше молодіжну збірну України розкритикував колишній гравець та тренер Йожеф Сабо. За його словами, в українських футболістів надто багато браку.

Нагадаємо, минулого Євро-2023 молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу турніру, забезпечивши собі місце на Олімпійських іграх у Парижі. У Франції наша команда провалилася.

Теги:
#Футбол #Олександр Алієв #Молодіжна збірна України