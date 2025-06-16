Селезньов защебетав українською на тлі скандалу (відео)

Суперечка з юним блогером, видно, вплинула на футболіста

В Україні пролунав мовний скандал у футбольній медіалізі UA STEEL League. Напередодні колишній форвард "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов із команди "Армат" влаштував словесну суперечку з 16-річним футбольним блогером RENEPRO (Ренат Попружний).

Інцидент вплинув на всіх учасників конфлікту, зокрема на Селезньова, зазначив журналіст Роман Бебех на своєму telegram-каналі. Роман порівняв дві розмови Євгена із командою у роздягальні. До конфлікту один із найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України "напихував" одноклубникам російською мовою, а після — українською. Бебех назвав ситуацію "лагідною українізацією".

"Ось що таке ласкава українізація.

Полум’яні спічі Євгена Селезньова у роздягальні своєї команди Armat з різницею в один день (між ними трапився той мовний скандал із блогером)", — написав Бебех.

Нагадаємо, ролик Попружного з Селезньовим завірусився в мережі. Команда Odesa Football Media Team, де виступав Ренат, вирішила попрощатися з блогером, назвавши його дії "свідомою провокацією".

Напередодні в українській медіалізі пролунав ще один скандал. Комік Артем Дамницький розкритикував чемпіонат. На думку Дамницького, проєкт недостатньо допомагає ЗСУ.