"Заброньоване бидло": у мовному скандалі з Селезньовим стався новий поворот

Блогер та військовослужбовець ЗСУ відреагував на ситуацію

Військовослужбовець ЗСУ, спортивний журналіст та засновник проєкту KDK Сергій Болотніков висловився про мовний скандал за участю відомого українського футболіста Євгена Селезньова. Напередодні головний тренер "Колоса" Руслан Костишин заступився за Селезньова і "направив" 16-річного блогера RENEPRO на передову.

Відповідний коментар Болотніков розмістив на своїй сторінці у Facebook. Він назвав Костишина "заброньованим бидлом" та закликав більше не прикриватися військовими.

"А може нехай ти, бидло заброньоване, перестанеш прикриватись військовими, посилати 16-річних туди, куди сам не дійшов, і просто закриєш свій п***к?" — написав Болотніков.

Конліфлікт Селезньова з RENEPRO потрапив на відео

Нагадаємо, під час матчу медіафутбольної ліги України 16-річний RENEPRO (Ренат Попружний) зробив зауваження Селезньову за російську мову. Команда, за яку виступав юнак, відразу заявила про припинення співпраці з ним через "свідому провокацію". Пізніше в Odesa Football Media заявили, що блогер пішов із команди сам. Костишин, коментуючи мовний скандал, порадив RENEPRO вирушити на передову та сказати захисникам України, якою мовою їм говорити.