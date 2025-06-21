"Забронированное быдло": в языковом скандале с Селезневым произошел новый поворот

Блогер и военнослужащий ВСУ отреагировал на ситуацию

Военнослужащий ВСУ, спортивный журналист и основатель проекта KDK Сергей Болотников высказался о языковом скандале с участием известного украинского футболиста Евгения Селезнева. Накануне главный тренер "Колоса" Руслан Костышин вступился за Селезнева и "отправил" 16-летнего блогера RENEPRO на передовую.

Соответствующий комментарий Болотников разместил на своей странице в Facebook. Он назвал Костышина "забронированным быдлом" и призвал больше не прикрываться военными.

"А может, ты, забронированное быдло, перестанешь прикрываться военными, посылать 16-летних туда, куда сам не дошёл, и просто закроешь свой п****к?" — написал Болотников.

Конлифликт Селезнева с RENEPRO попал на видео

Напомним, во время матча медиафутбольной лиги Украины 16-летний RENEPRO (Ренат Попружный) сделал замечание Селезневу за русский язык. Команда, за которую выступал юноша, тут же заявила о прекращении сотрудничества с ним из-за "сознательной провокации". Позднее в Odesa Football Media заявили, что блогер ушел из команды сам. Костышин, комментируя языковой скандал, посоветовал RENEPRO отправится на передовую и сказать защитникам Украины, на каком языке им говорить.