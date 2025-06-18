"Динамо" дізналося ім’я першого суперника у Лізі чемпіонів

Біло-сині стартують на турнірі у липні

У середу, 18 червня, у Швейцарії відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Україну на цьому етапі єврокубка почне представляти "Динамо", яке виграло чемпіонат країни за підсумками минулої кампанії.

За підсумками жеребкування "Динамо" зіграє проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта). Про це повідомляє "Телеграф".

Матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів пройдуть 22/23 та 29/30 липня 2025 року. Переможці вийдуть у 3-й відбірковий раунд ЛЧ, а ті, хто програють, опиняться в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Результати жеребкування 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів:

Кияни проходять відбір до ЛЧ на шляху чемпіонів. Біло-сині стали сіяними та потрапили до групи 1. Таким чином, потенційними суперниками киян були:

Переможець пари 2: "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта)

"Пафос" (Кіпр)

Переможець пари 3: "Левадія" (Естонія) — РФС (Латвія)

Переможець пари 4: "Вікінгур" (Фарери) — "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Донецький "Шахтар" за підсумками жеребкування отримав у супернику фінський клуб із дивною емблемою.