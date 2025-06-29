Украина - Венгрия: онлайн-трансляция финала Золотой Евролиги (видео)

Сине-желтые попытаются в третий раз выиграть престижный турнир

В воскресенье, 29 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграет в финале престижного турнира "Золотая Евролига". Украинки становились чемпионками в 2023 году.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Венгрия будет доступна для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Волейбол". Стартовый свисток поединка, который состоится в Энгельхольме (Швеция), прозвучит в 20:00 по киевскому времени. UPD: Начало встречи перенесли на 20:15.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Венгрия

Украинки подходят к игре в качестве безоговорочных фавориток. За последние 14 лет команды встречались между собой 9 раз и только раз – на групповом турнире Евролиги-2022 – побеждали венгерки. Тогда мадьярки обыграли нашу команду со счетом 3:2.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду. На данный момент мужская сборная Украины довольно успешно выступает в Лиге наций.