Школа Ломаченка зруйнована російською ракетою: з’явилася реакція боксера

Росія цинічно обстріляв Білгород-Дністровський ліцей

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відреагував на ракетний удар РФ по Білгород-Дністровському. Росіяни знищили ліцей, де навчався майбутній дворазовий олімпійський чемпіон.

Відповідний коментар Ломаченко розмістив на своїй сторінці у Facebook. Цікаво, що Василь знову не назвав РФ агресором, обмежившись лише загальними словами.

"Трагічний день для всіх акермаців! Вчора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота!

Школа, яку закінчив, у яку ходили наші діти, цинічно обстріляли ракети! Царство Небесне загиблим!

Сил і здоров’я видужати пораненим!

Мир Усім”, — написав боксер, який прикріпив кілька фото зруйнованого ліцею.

Росія вдарила по ліцею у Білгород-Дністровському

Росія зруйнувала ліцей, де навчався Василь Ломаченко

Росія завдала ракетного удару по ліцею у Білгород-Дністровському

Зазначимо, в результаті удару РФ загинуло троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисно завдала удару по навчальному закладу.

Нагадаємо, у травні 2024 року Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу у легкій вазі у бою проти Джорджа Камбососа-молодшого з Австралії. Після поєдинку в мережі ходили чутки, що Loma завершує кар’єру. У підсумку у червні 2025 року Василь оголосив, що повісив рукавички на цвях.