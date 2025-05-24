"Шахтар" зганьбився у свій день народження: не допомогла навіть нова форма (відео)

Гірники завершили сезон нічиєю

У суботу, 24 травня, "Шахтар" у рамках матчу 30-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Рух". До речі, цього дня Гірники відзначали свій 89-й день народження.

Зустріч, що відбулася у Львові на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Донеччани вийшли вперед після точного удару Егіналду на 47-й хвилині. Вже за 11 хвилин номінальні гості зрівняли рахунок завдяки Бабубакару Фалу, який блискуче зіграв головою після навісу з кутового.

Донецький клуб не зумів відзначити помпезну дату перемогою у грі проти невмотивованого "Руху". Додамо, що "Шахтар" уперше зіграв у новій формі, в якій Гірники виступатимуть у сезоні 2025/26. У мережі розкритикували гру донеччан, а також закликали головного тренера команди Маріно Пушича піти у відставку.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 не зумів вийти у плей-оф Ліги чемпіонів. В УПЛ Гірники посіли лише третє місце, при цьому донеччани виграли Кубок України. Очікується, що невдовзі "Шахтар" отримає нового тренера. Головний претендент на цю посаду — скандальний турецький фахівець Арда Туран.