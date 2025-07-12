"Челсі" — ПСЖ: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу

Велика гра пройде в США

У неділю, 13 липня, "Челсі" та ПСЖ зіграють вирішальний поєдинок на Клубному чемпіонаті світу-2025. Напередодні парижани вибили з турніру "Реал".

У прямому етері в Україні фінал КЧС-2025 "Челсі" — ПСЖ покаже медіаплатформу Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а також медіасервіс DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Безплатно подивитися гру "Челсі" — ПСЖ в Україні можна на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). DAZN також покаже гру безкоштовно. На Megogo гра буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Megopack XL". Вартість передплати від 199 грн на місяць.

Фінал "Челсі" — ПСЖ відбудеться на "Метлайф-стедіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі), початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, ПСЖ зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. Парижани обіграли "Атлетіко" (4:0), Сіетл Саундерс (2:0), після чого вибили у плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0). У півфіналі французький клуб знищив "Реал" (4:0).

"Челсі" своєю чергою також програв на груповій стадії бразильському клубу — "Фламенгу" (1:3). Крім того, Сині у квартеті впоралися з "Есперансом" (2:0) та "Лос-Анджелесом" (2:0). У плей-оф лондонці вибили "Бенфіку" (4:1), "Палмейрас" (2:1) та "Флуміненсе" (2:0).

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.