"Челсі" — ПСЖ: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу

Європейські гранди визначать найкращого у світі

У неділю, 13 липня, в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США) відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу з футболу-2025. У вирішальній грі на полі зійдуться англійський "Челсі" та французький "Парі Сен-Жермен".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію фіналу "Челсі" — ПСЖ. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція фіналу КЧС-2025 "Челсі" — ПСЖ (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Челсі" — ПСЖ

Безплатно подивитися гру "Челсі" — ПСЖ в Україні можна на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). DAZN також покаже гру безкоштовно. На Megogo гра буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Megopack XL". Вартість підписки від 199 грн на місяць.

Прогноз букмекерів на матч "Челсі" — ПСЖ

На думку букмекерів, ПСЖ — беззаперечний фаворит зустрічі. Аналітики оцінили ймовірність тріумфу ПСЖ в основний час у 59%, а "Челсі" — у 18%.

Шлях до фіналу

ПСЖ зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. Парижани обіграли "Атлетіко" (4:0), Сіетл Саундерс (2:0), після чого вибили у плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0). У півфіналі французький клуб знищив "Реал" (4:0).

"Челсі" також програв на груповій стадії бразильському клубу — "Фламенго" (1:3). Крім того, Сині у квартеті впоралися з "Есперансом" (2:0) та "Лос-Анджелесом" (2:0). У плей-оф лондонці вибили "Бенфіку" (4:1), "Палмейрас" (2:1) та "Флуміненсе" (2:0).

Історія зустрічей

Команди перетиналися між собою на полі 10 разів. "Челсі" виграв 2 матчі, а ПСЖ — 3, 5 разів була зафіксована нічия. Востаннє лондонці зустрічалися з парижанами у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді французи двічі обіграли англійців із рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.