"Челси" - ПСЖ: где и когда смотреть финал чемпионата мира

Большая игра пройдет в США

В воскресенье, 13 июля, "Челси" и ПСЖ сыграют решающий поединок на Клубном чемпионате мира-2025. Накануне парижане выбили из турнира "Реал".

В прямом эфире в Украине финал КЧМ-2025 "Челси" — ПСЖ покажет медиаплатформа Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а также медиасервис DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатно посмотреть игру "Челси" — ПСЖ в Украине можно на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). DAZN также покажет игру бесплатно. На Megogo игра будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Megopack XL". Стоимость подписки от 199 грн на месяц.

Финал "Челси" — ПСЖ состоится на "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ПСЖ потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. Парижане обыграли "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбили в плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0). В полуфинале французский клуб уничтожил "Реал" (4:0).

"Челси", в свою очередь, также проиграл на групповой стадии бразильскому клубу — "Фламенго" (1:3). Кроме того, Синие в квартете справились с "Эсперансом" (2:0) и "Лос-Анджелесом" (2:0). В плей-офф лондонцы выбили "Бенфику" (4:1), "Палмейрас" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0).

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.