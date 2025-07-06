Непереможний український боксер брутально нокаутував суперника після 3-річного простою (відео)

Українець 3 роки не проводив бої

Небитий український боксер-професіонал, бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) здобув перемогу на вечорі боксу у Шривпорті (штат Луїзіана, США). До цього востаннє Тарас виходив на ринг у березні 2022 року.

На вечорі боксу 39-річний Шелестюк у другому раунді нокаутував 42-річного американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО). Поєдинок проходив у першій середній вазі (до 69,85 кг).

Шелестюк комбінаціями загнав суперника до канатів, після чого провів блискучий удар з лівої, після якого Лівсі впав на канвас. Таким чином, Тарас закрив образливу нічию з Габріелем Маестро. Роддрікус своєю чергою програв уп’яте, маючи у своєму послужному списку 12 перемог і 1 нічию.

Відео нокауту в бою Тарас Шелестюк — Роддрікус Лівсі:

Нагадаємо, нещодавно у Кілі (Німеччина) відбувся вечір професійного боксу. В андеркарді шоу на рингу бився український суперваговик Віктор Вихрист, який у лютому 2023 року зазнав своєї першої поразки в кар’єрі. 6-раундовий рейтинговий поєдинок тривав лише 28 секунд.