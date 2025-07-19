Англійська виходить на новий рівень: фраза Усика перед боєм породила меми (відео)

Фраза вже стала крилатою

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) 19 липня зійдеться у бою проти британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) за титул абсолютного чемпіона у важкій вазі. Однак до довгоочікуваного поєдинку залишається ще час, а тому в мережі намагаються знайти чим зайнятися та розтягують на меми його фрази.

Під час зустрічі з журналістами спортсмен закликав не квапити події, чим викликав хвилю жартів у мережі. "Телеграф" же зібрав найкращі.

Під час фінальної пресконференції виникла невелика сварка між менеджером українця Егісом Клімасом і промоутером його суперника Френком Уорреном щодо бою, після чого в залі глядачі почали щось викрикувати. Однак фраза Усика "Don't push the horses" (дослівно "не штовхайте коней") змусила всіх замовкнути.

Річ у тім, що крилатий вираз в англійській мові звучить як "Hold your horses" (дослівно "притримайте коней"), а тому в англомовному секторі мережі слова Усика викликали подив.

Варто зазначити, що спочатку фразу "Don’t push the horses" використав комік Василь Харизма, який брав участь в одному з шоу, де треба покращувати володіння англійською мовою. Комік уже відреагував на слова Усика у своїх соцмережах.

Ну а в мережі тим часом уже почали жартувати та робити меми.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Усик став героєм мемов

Універсальна фраза

Навіть "Нова пошта" та ДТЕК не змогли пройти повз і теж похвалилися своїми знаннями в англійській.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.