Від козака до гетьмана: як змінювався Усик з роками (фото)

Український чемпіон прославляє історію рідної країни

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) з’явилися на публіці напередодні реваншу. Другий бій між боксерами відбудеться у Лондоні (Велика Британія) у суботу, 19 липня.

Усик на пресконференцію прийшов у стильному костюмі та у шапці козацької старшини. Користувачі знайшли схожий образ в історії України, передає "Телеграф".

Образ Усика нагадав українцям Павла Скоропадського – українського державного, політичного та громадського діяча, гетьмана Української Держави.

Павло Скоропадський/Портрет Оксани Полтавець-Гуйди

Олександр Усик в образі гетьмана Скоропадського/Фото: Getty Images

Усик не вперше приміряв образ гетьмана. Після реваншу з Тайсоном Ф’юрі Олександр підняв над собою шаблю гетьмана Івана Мазепи.

Олександр Усик із шаблею гетьмана Івана Мазепи/Фото: Getty Images

Перед першим поєдинком із "Циганським королем" Усик вийшов на ринг в образі гетьмана Богдана Хмельницького.

Олександр Усик в образі Богдана Хмельницького/Фото: Getty Images

Вперше Усик з’явився в образі гетьмана на вечорі боксу за участю Дениса Берінчика. Олександр із гетьманською булавою вивів Дениса на ринг.

Раніше Олександр часто виходив на бої в образі українського козака. Іноді Олександр проводив бої із козацьким чубом, а на Олімпіаді-2012 він станцював гопак.

Олександр Усик в образі козака/Фото: Getty Images

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.