Слава Україні! Усик потужно завершив останню дуель поглядів із Дюбуа (відео)

Чемпіони провели традиційну дуель поглядів

У п’ятницю, 18 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели останній медійний захід перед боєм — церемонію зважування. Реванш відбудеться на стадіоні "Вемблі" (Лондон, Велика Британія) у суботу, 19 липня.

"Динаміт" значно переважив українця. Про це повідомляє "Телеграф".

Вага британського чемпіона склала 110,6 кг. Усик показав на терезах 103,1 кг. Додамо, що перед першим поєдинком Олександр важив 100,2 кг, а Даніель – 105,8 кг. Далі боксери провели дуель поглядів, після чого дали короткі коментарі. Перед відходом Усик прокричав "Слава Україні!".

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Вечір боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.