Усик — Дюбуа 2: де і коли дивитися бій-реванш

Великий бокс покажуть в Україні

У суботу, 19 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі України Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе об’єднавчий поєдинок проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2). На коні бою стоїть титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У прямому етері в Україні вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомила пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться на легендарній арені "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія). Megogo покаже шоу боксу за участю українського чемпіона за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (від 129 грн/місяць).

Вечір боксу розпочнеться орієнтовно о 19:00 за київським часом із раннього андеркарда. Поєдинки основного карда стартують приблизно о 20:30 поєдинком українських супертяжів Андрій Новицький — Владислав Сіренко. Після них на ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмондсона. Початок головного бою заплановано на 23.30. Прокоментує реванш Володимир Кобельков.

Промо відео бою Усик — Дюбуа 2

Додамо, поєдинок також покаже сервіс DAZN. Для перегляду бою на цій медіаплатформі необхідно сплатити 830 грн за наявності підписки.

Нагадаємо, перший бій між боксерами завершився перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на підлогу, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив "дуель" і нокаутував британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв поєдинок.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Додамо, що Усик напередодні припинив співпрацю із промоутером Олександром Красюком. Зараз Олександр веде активну підготовку до реваншу.