Усик — Дюбуа 2: штучний інтелект розповів, у якому раунді впаде "Динаміт"

Олександр — явний фаворит бою

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарній арені "Вемблі" чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF у королівській вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу. На кону поєдинку стоять 4 основні пояси у гевівейті.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, щоб дізнатися прогноз на супербій Усик — Дюбуа 2. ШІ вважає українця беззаперечним фаворитом поєдинку.

Прогноз Chatgpt на бій Усик — Дюбуа 2

Chatgpt вважає Усика явним фаворитом на перемогу та оцінює його шанси у 75-85%. Найімовірнішим результатом бою ШІ називає пізню (8–12 раунд) перемогу Олександра нокаутом, технічним нокаутом чи рішенням суддів. Сильними сторонами Усика називаються техніка, тактична гнучкість та досвід. Переваги Дюбуа – міць та агресія.

Прогноз Grok на бій Усик — Дюбуа 2

Grok вважає, що Усик переможе Дюбуа з ймовірністю 85%. "Динаміт" може розраховувати лише на свій сильний удар. Разом з тим Олександр має видатний боксерський IQ, неймовірну витривалість, що дозволяє зберігати темп до 12-го раунду. Крім того, він феноменально пересувається на рингу, майстерно адаптуючись до суперників, уникаючи розмінів та працюючи на дистанції. Єдиними недоліками українця, на думку ШІ, є вік (38 років) та потенційна вразливість до ударів по корпусу.

Grok припускає, що Кіт нокаутує Дюбуа у 9–11-му раунді або бій завершиться перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться о 19:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30. Додамо, що безкоштовна офіційна трансляція реваншу не планується.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком. Додамо, що у день бою букмекери "додали" шансів Коту.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.