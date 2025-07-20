Усик зворушливо звернувся до захисників України (відео)

Боксер подякував воїнам за можливість виступати на міжнародній арені

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув дострокову перемогу над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 KO).

Після перемоги Усик дав інтерв’ю англійською, проте призупинив його та перейшов на українську. Все для того, щоб подякувати захисникам України, які захищають країну від російських окупантів. Про це повідомляє "Телеграф".

"Хочу подякувати всім хлопцям, які захищають нашу країну.

Я отримав багато повідомлень від підрозділів, які захищають мою країну на лінію фронту. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут. Слава Україні", – сказав Усик.

Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком та Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

На вечорі боксу Усик — Дюбуа 2 билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін та суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув важку перемогу, а ось Сіренко відверто розчарував.