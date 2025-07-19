Усик — Дюбуа 2: непереможний український супертяж сенсаційно програв

Українець підходив до поєдинку без поразок

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO).

В андеркарді шоу відбувся бій супертяжів за участю українця Владислава Сіренка. Про це повідомляє "Телеграф".

Непереможний 30-річний Сіренко (22-1, 19 KO) зустрічався на рингу із 31-річним британцем Соломоном Декресом (10-1, 3 KO). Рейтинговий 10-раундовий бій супертяжів завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів 99-91, 98-92, 99-92. Примітно, що українець був беззаперечним фаворитом поєдинку, на думку букмекерів.

Додамо, що Сіренко з’явився на рингу у костюмі, стилізованому під українську вишиванку. До речі, Владислава тренує колишній тренер Усика Джеймс Алі Башир.

Вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочалося о 19:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30. Додамо, що безкоштовна офіційна трансляція реваншу не планується.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком. Додамо, що у день бою букмекери "додали" шансів Коту.

Напередодні Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче поясу, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.