Надя Дорофєєва в ефектному вбранні виконала гімн України перед боєм Усика у Лондоні (відео, фото)

Надя Дорофєєва окрім свого голосу вразила глядачів ефектним нарядом

Перед початком бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на арені "Вемблі" у Лондоні пролунав гімн України. Його виконувала співачка Надя Дорофєєва, яка окрім свого голосу вразила глядачів ефектним нарядом.

Відео виступу Дорофєєвої вже опубліковано у мережі. Артистка дуже добре виступила, зірвавши овації від усіх, хто був на трибунах та буквально запаливши стадіон. Для виступу співачка обрала дуже ефектний наряд, фото якого з'явилося в Instagram.

Надя Дорофєєва перед виступом у Лондоні

Нагадаємо, у Лондоні вже почався бій, у якому зійшлися чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть об’єднавчий поєдинок. У першому поєдинку між боксерами, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу.

Напередодні Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком. Додамо, що у день бою букмекери "додали" шансів Коту.