Захарова наїхала на міністра: в українській гімнастиці знову вирують пристрасті

Олімпійська чемпіонка розкритикувала роботу профільного міністерства

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ), олімпійська чемпіонка Стелла Захарова пройшлася по роботі Міністерства молоді та спорту України, а також його голові Матвієві Бідному. Напередодні Захарова підтримала українського боксера Василя Ломаченка.

Відповідний коментар Захарова розмістила на своїй сторінці у Facebook. З її слів, вона навіть не може зустрітися з міністром, щоб обговорити проблеми у цьому виді спорту.

"Для мене це шок. За свою кар’єру я працювала з багатьма міністрами, але щоб міністр повністю ігнорував прохання про зустріч, не хотів обговорювати важливі питання розвитку спорту — такого ще не було.

Це крик душі. Я бачу, як живе гімнастика сьогодні: як працюють наші тренери, як намагається головний тренер жіночої збірної, як команда з молодих талановитих людей з нуля створює щось велике, згуртоване, з вірою у справу. Але що робить натомість міністерство?

Чемпіонати України зриваються. Виїзди на збори – зрив. Тренер, який повернувся до України, не береться на ставку, не допускається до збірної. А у нас не вистачає кваліфікованих працівників", – заявила Захарова.

Повна заява Стелли Захарової

Нагадаємо, пристрасті в українській гімнастиці вирують давно. Першим дзвіночком став скандал із чемпіонатом України-2024, який пропустили всі провідні українські спортсмени. Журналісти провели розслідування, в якому фактично звинуватили УФГ та Захарову у розтраті коштів. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала ситуацію.

Пізніше найкращий український гімнаст Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії. Тренер Іллі Ірина Горбачова натякнула на погане фінансування та конфлікт із керівництвом УФГ, Захарова у відповідь назвала дії спортсмена зрадою.

Перед Євро-2025 українські гімнасти пригрозили бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення. Захарова очільником бунту вважає Верняєва. На самому ЧЄ українські гімнасти влаштували бучу у німецькому готелі.