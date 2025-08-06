"Панатінаїкос" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Гірники намагаються пробитися до основного етапу другого за силою єврокубка

У четвер, 7 серпня, "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок з "Панатінаїкосом" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар".

У прямому етері в Україні гру "Панатінаїкос" — "Шахтар" покажуть "УПЛ ТБ" та "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Для перегляду матчу на платформі "Київстар ТБ" необхідна реєстрація, а щоб переглянути гру на "УПЛ ТБ", необхідна підписка (канал доступний у кабельних мережах та на ОТТ-платформах). Зустріч "Панатінаїкос" — "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Спірос Луїс" в Атенах (Греція). Початок гри о 21:00 за київським часом.

Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-оф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді Ліги Європи Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).