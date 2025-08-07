"Панатінаїкос" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гірники намагаються пройти в основну сітку другого за силою єврокубка

У четвер, 7 серпня, "бронзовий" призер чемпіонату України "Шахтар" зіграє перший поєдинок проти віцечемпіона Греції "Панатінаїкоса" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Гірники вдало стартували у чемпіонаті України.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар". Гра відбудеться на стадіоні "Спірос Луїс" в Атенах (Греція) і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар" (оновлюється)

Новини перед грою "Панатінаїкос" — "Шахтар"

Де дивитись матч "Панатінаїкос" — "Шахтар"

У прямому етері в Україні гру "Панатінаїкос" — "Шахтар" покажуть "УПЛ ТБ" та "Київстар ТБ". Для перегляду матчу на платформі "Київстар ТБ" необхідна реєстрація, а щоб переглянути гру на "УПЛ ТБ", необхідна підписка (канал доступний у кабельних мережах та на ОТТ-платформах).

Прогноз букмекерів на матч "Панатінаїкос" — "Шахтар"

Фахівці Favbet віддають перевагу "Шахтарю", а от закордонні букмекери вважають, що в першій грі "Панатінаїкос" — невеликий фаворит. Щодо 2-матчевого протистояння, то аналітики дають однозначний прогноз — шанси Гірників на вихід у наступну стадію відбору ЛЄ набагато вищі: коефіцієнт 1,48 проти 2,65 за греків.

Гра-відповідь між командами пройде 14 серпня. Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).