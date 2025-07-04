У РФ знайшли головну русофобку України: обіграла "російську левицю" на "Вімблдоні"

Почесний "титул" дістався українській тенісистці

Російські пропагандисти назвали українську тенісистку Даяну Ястремську "головною русофобкою України". Напередодні Даяна у напруженому матчі вибила з турніру "нейтральну" росіянку Анастасію Захарову — 5:7, 7:5, 7:6 (8).

Спортивне видання з РФ "Совєтский Спорт" випустило статтю за підсумками матчу із назвою "Анастасія билася як левиця. І майже дотиснула головну русофобку України". У публікації одеситку назвали "головною супротивницею післяматчевих російсько-українських рукостискань".

Совєтский Спорт назвав Ястремську головною русофобкою України

"Схоже, після вчорашньої перемоги, Даяні Ястремській доведеться міняти свій нік у нашому чаті на "Головна русофобка України", — іронізує над статтею "Совєсткого спорту" telegram-паблік БТУ.

У мережі жартують про новий титул Ястремської. До речі, деякі користувачі вважають, що "Совєсткий Спорт" назвав головною русофобкою не ту українську тенісистку, пригадуючи Даяні гру на Кубку Кремля під час війни на Донбасі та інтерв’ю російською мовою. Додамо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ястремська активно допомагає українській армії, а її благодійний фонд отримував подяки від військових.

Повне відео матчу Ястремська — Захарова

Нагадаємо, у першому раунді "Вімблдону-2025" Ястремська створила головну сенсацію, обігравши другу ракетку світу Коко Гофф. Перед стартом трав’яного мейджора Даяна увійшла в історію українського тенісу.