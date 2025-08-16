Бойфренд тенісистки Ястремської за хвилину нокаутував суперника та завоював чемпіонський пояс (відео)

Обранець тенісистки займається змішаними єдиноборствами

У суботу, 16 серпня (час київський), український боєць змішаного стилю Давид Аллахвердієв (7–0) став чемпіоном LFA (Legacy Fighting Alliance). До слова, шоу боїв відвідала дівчина Давида Даяна Ястремська, якій у 2025 році підкорилося унікальне досягнення у вітчизняному тенісі.

23-річний Аллахвердієв переміг у поєдинку за вакантний пояс канадця Джона Мура (6–1). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, який проходив у рамках шоу Legacy Fighting Alliance 214 у Південній Дакоті (США), тривав трохи понад хвилину. Українець серією ударів повалив суперника на канвас, після чого добив.

Після бою українець звернувся до глави UFC Дани Вайта з проханням організувати йому бій в елітній бійцівській лізі.

Раніше Ястремська розповіла, що з нею трапилася неприємність у США. Дивний інцидент трапився з українкою в американському аеропорту.

Нагадаємо, на першому мейджорі сезону, Australian Open-2025, Ястремська дійшла до 1/16 фіналу, де програла Олені Рибакіній із Казахстану (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій (2:6, 3:6). На "Вімблдоні-2025" Ястремська пробилася до 1/16 фіналу, де поступилася Джесіці Боусас Манейро з Іспанії (1:6, 6:2, 3:6).