US Open-2025: расписание и результаты украинок (видео)

Украинские теннисистки сыграют на престижном хардовом турнире в США

В воскресенье, 25 августа, украинские теннисистки стартуют на Турнире Большого Шлема (ТБШ) US Open-2025, который традиционно пройдет на кортах Нью-Йорка. В этом году на Открытом чемпионате США разыграют рекордные 90 млн долларов призовых.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на престижном турнире в США. К слову, в одиночном разряде нашу страну представят четыре теннисистки: Юлия Стародубцева, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Добавим, что в Украине матчи US Open-2025 можно будет посмотреть на телеканалах Eurosport.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на US Open-2025 (обновляется)

Воскресенье 25 августа

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова — 3-я игра на корте №6, начало игрового дня в 20:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина — Анна Бондар (Венгрия)

Марта Костюк — Кэти Бултер (Великобритания)

Даяна Ястремская — Анастасия Павлюченкова

Напомним, Свитолина дважды доходила до четвертьфиналов ТБШ в 2025 году. На Australian Open Элина уступила Мэдисон Киз из США, а на "Ролан-Гаррос" — Иге Свентек из Польши. Добавим, что лучший результат среди украинок на "Уимблдоне-2025" показали Ястремская и Свитолина (1/16 финала).