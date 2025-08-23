US Open-2025: расписание и результаты украинок (видео)
Украинские теннисистки сыграют на престижном хардовом турнире в США
В воскресенье, 25 августа, украинские теннисистки стартуют на Турнире Большого Шлема (ТБШ) US Open-2025, который традиционно пройдет на кортах Нью-Йорка. В этом году на Открытом чемпионате США разыграют рекордные 90 млн долларов призовых.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на престижном турнире в США. К слову, в одиночном разряде нашу страну представят четыре теннисистки: Юлия Стародубцева, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Добавим, что в Украине матчи US Open-2025 можно будет посмотреть на телеканалах Eurosport.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на US Open-2025 (обновляется)
Воскресенье 25 августа
Юлия Стародубцева — Анна Блинкова — 3-я игра на корте №6, начало игрового дня в 20:00 по киевскому времени.
- Элина Свитолина — Анна Бондар (Венгрия)
- Марта Костюк — Кэти Бултер (Великобритания)
- Даяна Ястремская — Анастасия Павлюченкова
Напомним, Свитолина дважды доходила до четвертьфиналов ТБШ в 2025 году. На Australian Open Элина уступила Мэдисон Киз из США, а на "Ролан-Гаррос" — Иге Свентек из Польши. Добавим, что лучший результат среди украинок на "Уимблдоне-2025" показали Ястремская и Свитолина (1/16 финала).