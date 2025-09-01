Мудрик вляпався у черговий скандал у Британії (відео)

Українцю заборонили керувати авто на пів року

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик отримав шестимісячну заборону на керування транспортними засобами у Великій Британії. На цей час гравця відсторонено від футболу через допінг-скандал.

Заборона видана через неодноразове порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє standard.

За інформацією джерела, кульмінацією порушень українця став штраф за перевищення швидкості на його тюнінговому BMW M8. За 18 місяців Мудрик накопичив 13 штрафних балів (13 раз порушив правила), через що суд позбавив футболіста права керувати авто.

Крім того, Мудрика було оштрафовано на 660 фунтів стерлінгів (близько 37 тис. грн), зобов’язали виплатити 130 фунтів стерлінгів (7 тис. грн) судових витрат та заплатити компенсацію у розмірі 266 фунтів стерлінгів (15 тис. грн).

Зазначимо, Мудрик раніше засвітив свій тюнінгований BMW M8 Gran Coupe на українських номерах у Лондоні. Вартість автомобіля, який розганяється до 100 км/год лише за 3,2 секунди, стартує від 190 000 євро (близько 9 млн грн), а з урахуванням індивідуального тюнінгу ціна буде значно вищою.

Огляд BMW M8 Gran Coupe

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, випливала версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.