У Росії заговорили про футбольний матч з Україною

Коли все закінчиться, хотів би побачити футбольний матч Росії та України. Думаю, багато людей хотіли б цього. Для багатьох все одно це братні народи та братня країна.

У мене мати в Україні живе, і ще там багато друзів та товаришів. Але, знову ж таки, ми заручники ситуації. Зараз ми можемо говорити лише про спорт, а політика не моя та не наша справа.

Хто б переміг у такому матчі? Думаю, шанси 50 на 50. Наразі Україна практично не грає на своїх полях: то у Польщі, то в Угорщині грають. Це все дає відтінок, бо немає підтримки від своїх уболівальників. Хотілося б, щоб усе це швидше закінчилося, і ми займалися суто спортивними справами, але мало що залежить від нас.

Сподіваємося, все налагодиться, що все буде добре, і можна буде спокійно їздити нам в Україну, а українцям – до Росії.