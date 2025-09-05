У Росії заговорили про футбольний матч з Україною
Ексгравець "Динамо" сподівається, що "все налагодиться"
Колишній футболіст "Динамо" Київ та збірної Росії Андрій Канчельскіс хоче побачити у майбутньому футбольний матч збірних РФ та України. Мати уродженця Кропивницького відмовилася від’їжджати з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Відповідний коментар Канчельскіса наводить sport24ru. Андрій назвав Україну та українців "братською" країною та "братським" народом відповідно.
Коли все закінчиться, хотів би побачити футбольний матч Росії та України. Думаю, багато людей хотіли б цього. Для багатьох все одно це братні народи та братня країна.
У мене мати в Україні живе, і ще там багато друзів та товаришів. Але, знову ж таки, ми заручники ситуації. Зараз ми можемо говорити лише про спорт, а політика не моя та не наша справа.
Хто б переміг у такому матчі? Думаю, шанси 50 на 50. Наразі Україна практично не грає на своїх полях: то у Польщі, то в Угорщині грають. Це все дає відтінок, бо немає підтримки від своїх уболівальників. Хотілося б, щоб усе це швидше закінчилося, і ми займалися суто спортивними справами, але мало що залежить від нас.
Сподіваємося, все налагодиться, що все буде добре, і можна буде спокійно їздити нам в Україну, а українцям – до Росії.
Довідка : Канчельскіс — один із найвідоміших футболістів Росії. За радянських часів він грав за "Зірку" (Кропивницький), "Динамо" та "Шахтар" (Донецьк). Потім у його кар’єрі були "Манчестер Юнайтед", "Евертон", "Фіорентина", "Рейнджерс", "Ман Сіті", "Саутгемптон" та саудівський "Аль-Хіляль". У РФ він встиг пограти за "Сатурн" та "Крила Рад". Наразі працює головним тренером "Динамо-Брянськ".
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У РФ заявляли, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після відповідного рішення президента США Дональда Трампа.