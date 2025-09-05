В России заговорили о футбольном матче с Украиной
-
-
Экс-игрок "Динамо" надеется, что "все устаканится"
Бывший футболист "Динамо" Киев и сборной России Андрей Канчельскис хочет увидеть в будущем футбольный матч сборных РФ и Украины. Мать уроженца Кропивницкого отказалась уезжать из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Соответствующий комментарий Канчельскиса приводит sport24ru. Андрей назвал Украину и украинцев "братской" страной и "братским" народом соответственно.
Когда все закончится, хотел бы увидеть футбольный матч России и Украины. Думаю, многие люди хотели бы этого. Для многих все равно это братские народы и братская страна.
У меня мать в Украине живет, и еще там много друзей и товарищей. Но, опять же, мы заложники ситуации. Сейчас мы можем говорить только о спорте, а политика не мое и не наше дело.
Кто бы победил в таком матче? Думаю, шансы 50 на 50. Сейчас Украина практически не играет на своих полях: то в Польше, то в Венгрии играют. Это все дает оттенок, потому что нет поддержки от своих болельщиков. Хотелось бы, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы занимались чисто спортивными делами, но от нас мало что зависит.
Надеемся, все устаканится, что все будет хорошо, и можно будет спокойно ездить нам в Украину, а украинцам – в Россию.
Справка: Канчельскис — один из самых известных футболистов России. В советское время он играл за "Зирку" (Кропивницкий), "Динамо" и "Шахтер" (Донецк). Затем в его карьере был "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентина", "Рейнджерс", "Ман Сити", "Саутгемптон" и саудовский "Аль-Хиляль". В РФ он успел поиграть за "Сатурн" и "Крылья Советов". Сейчас работает главным тренером "Динамо-Брянск".
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В РФ заявляли, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после соответствующего решения президента США Дональда Трампа.