Гравці з чемпіонату РФ зіграли за збірну Бразилії

Радник голови правління "Зеніту" Олександр Медведєв заявив про причетність Росії до успіху збірної Бразилії з футболу. Напередодні одразу двоє гравців "Зеніту" зіграли за п’ятиразових чемпіонів світу у відборі на чемпіонат світу-2026.

Відповідний коментар Медведєва наводить metaratings.ru. За його словами, бразильці Луїс Енріке та Дуглас показали клас у грі за Бразилію завдяки високому рівню чемпіонату РФ.

Вітаю хлопців із перемогою та успішною грою! У Дугласа, який зіграв весь матч, передгольова передача, а у Луїса, який відіграв пів години, гольовий пас після віртуозного проходу, причому зліва. Це відображення класу обох футболістів та рівня нашого чемпіонату, без якого вони не могли б так грати. Успіхів у наступному матчі, хоч він і нічого не вирішує. Олександр Медведєв

Слова Медведєва викликали сміх у мережі.

Зазначимо, Луїс Енріке взяв участь у матчі збірної Бразилії проти Чилі (3:0). Також за національну команду вперше зіграв Дуглас Сантос. Цікаво, що капітан "Зеніту" напередодні відмовився від паспорта Росії, щоб грати за національну команду Бразилії. Це викликало великий резонанс у РФ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У РФ заявляли, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після відповідного рішення президента США Дональда Трампа, щоправда, це малоймовірно.