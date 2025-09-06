В России примазались к победе сборной Бразилии (видео)

Игроки из чемпионата РФ сыграли за сборную Бразилии

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев заявил о причастности России к успеху сборной Бразилии по футболу. Накануне сразу двое игроков "Зенита" сыграли за пятикратных чемпионов мира в отборе на чемпионат мира-2026.

Соответствующий комментарий Медведева приводит metaratings.ru. По его словам, бразильцы Луис Энрике и Дуглас показали класс в игре за Бразилию благодаря высокому уровню чемпионата РФ.

Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса, отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причем слева. Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть. Удачи в следующем матче, хоть он и ничего не решает. Александр Медведев

Слова Медведева вызвали смех в сети.

Отметим, Луис Энрике принял участие в матче сборной Бразилии против Чили (3:0). Также за национальную команду впервые сыграл Дуглас Сантос. Примечательно, что капитан "Зенита" накануне отказался от паспорта России, чтобы играть за национальную команду Бразилии. Это вызвало большой резонанс в РФ.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В РФ заявляли, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после соответствующего решения президента США Дональда Трампа, правда, это маловероятно.