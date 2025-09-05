В Австралії на місяць заборонили футбол через унікальну причину

Рідкісні птахи оселилися прямо на футбольному полі

В австралійській Джеррабомбері приблизно на місяць закрили футбольне поле. Виною всьому пташка сивка, яка відклала яйця прямо на середині синтетичного поля.

Про це повідомляє Yahoo. Цей вид птахів знаходиться під охороною, а переносити їх яйця заборонено.

У Джеррабомбері скасували футбольний поєдинок місцевої команди після того, як прямо посеред ігрового поля було зроблено крихітну, але цінну знахідку. Пара сивок поселилася на футбольному майданчику, щоб відкласти яйця прямо в центральному колі. Влада маленького містечка поблизу Канберри вирішила на 28 днів закрити майданчик, а матчі місцевої команди перенести на інші поля.

Спочатку на полі було 1 яйце

Через деякий час сивка відклала вже три яйця

Яйця сивки не можна переміщати через те, що батьки можуть покинути своє потомство. Даний вид птахів відомий тим, що може гніздитися в незвичайних місцях. Наприклад, в Австралії було помічено яйця птахів на дахах, ігрових майданчиках і навіть пляжі. Приблизно через 28 днів з яєць вилупляться пташенята, після чого очікується, що птахи покинуть футбольне поле.

