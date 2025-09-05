Рус

В Австралії на місяць заборонили футбол через унікальну причину

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рідкісні птахи оселилися прямо на футбольному полі Новина оновлена 05 вересня 2025, 17:49
Рідкісні птахи оселилися прямо на футбольному полі. Фото Getty Images, facebook.com/TimYowie

Рідкісні птахи оселилися прямо на футбольному полі

В австралійській Джеррабомбері приблизно на місяць закрили футбольне поле. Виною всьому пташка сивка, яка відклала яйця прямо на середині синтетичного поля.

Про це повідомляє Yahoo. Цей вид птахів знаходиться під охороною, а переносити їх яйця заборонено.

У Джеррабомбері скасували футбольний поєдинок місцевої команди після того, як прямо посеред ігрового поля було зроблено крихітну, але цінну знахідку. Пара сивок поселилася на футбольному майданчику, щоб відкласти яйця прямо в центральному колі. Влада маленького містечка поблизу Канберри вирішила на 28 днів закрити майданчик, а матчі місцевої команди перенести на інші поля.

Спочатку на полі було 1 яйце
Спочатку на полі було 1 яйце
Через деякий час сивка відклала вже три яйця
Через деякий час сивка відклала вже три яйця

Яйця сивки не можна переміщати через те, що батьки можуть покинути своє потомство. Даний вид птахів відомий тим, що може гніздитися в незвичайних місцях. Наприклад, в Австралії було помічено яйця птахів на дахах, ігрових майданчиках і навіть пляжі. Приблизно через 28 днів з яєць вилупляться пташенята, після чого очікується, що птахи покинуть футбольне поле.

Раніше повідомлялося, що володар восьми "Золотих м’ячів" Ліонель Мессі приїхав до Аргентини на тренувальний збір у стильному чорному образі, який він доповнив рідкісною сумкою. Вартість аксесуара оцінили у 65 тисяч доларів.

Теги:
#Футбол #Австралія