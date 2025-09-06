Декілька потерпілих звернулися до лікарні

У суботу, 6 вересня, у Москві (РФ) проходить "День ходьби" під егідою Москомспорту та "Московського довголіття". Організатори заходу зіштовхнулися із проблемами із самого початку через свою ж акцію.

За інформацією telegram-каналу Baza, на старті пішого 3-кілометрового марафону утворилася тиснява. Причиною інциденту стали палиці для ходьби, які роздавалися організаторами безкоштовно.

Через те що охочих отримати палиці було надто багато, на маленькій ділянці Ростовської набережної утворилось стовпотворіння людей, яке привело до тисняви. За інформацією джерела, кілька пенсіонерів постраждали, їм знадобилася допомога лікарів.

У мережі повідомляють, що стали свідками бійок за безкоштовні палиці. Один із користувачів зазначив, що деякі мало не вбивали один одного за них. За словами очевидців, найшвидші забирали з собою одразу кілька наборів палиць і повзли вгору по схилу.

Раніше радник голови правління "Зеніту" (Санкт-Петербург) Олександр Медведєв заявив про причетність Росії до успіху збірної Бразилії з футболу У мережі лише посміялися зі слів спортивного чиновника.