Россияне устроили давку и драки за бесплатные палки (видео)
Несколько потерпевших обратились в больницу
В субботу, 6 сентября, в Москве (РФ) проходит "День ходьбы" под эгидой Москомспорта и "Московского долголетия". Организаторы мероприятия столкнулись с проблемами с самого начала из-за своей же акции.
По информации telegram-канала Baza, на старте пешего 3-километрового марафона образовалась давка. Причиной инцидента стали палки для ходьбы, которые раздавались организаторами бесплатно.
Из-за того, что желающих получить палки было слишком много, на маленьком участке Ростовской набережной образовалось столпотворение, которое привело к давке. По информации источника, несколько пенсионеров пострадали, им потребовалась помощь врачей.
В сети сообщают, что стали свидетелями драк за бесплатные палки. Один из пользователей отметил, что некоторые чуть не убивали друг друга за них. По словам очевидцев, самые проворные забирали с собой сразу несколько наборов палок и уползали вверх по склону.
