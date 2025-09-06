Россияне устроили давку и драки за бесплатные палки (видео)

Несколько потерпевших обратились в больницу

В субботу, 6 сентября, в Москве (РФ) проходит "День ходьбы" под эгидой Москомспорта и "Московского долголетия". Организаторы мероприятия столкнулись с проблемами с самого начала из-за своей же акции.

По информации telegram-канала Baza, на старте пешего 3-километрового марафона образовалась давка. Причиной инцидента стали палки для ходьбы, которые раздавались организаторами бесплатно.

Из-за того, что желающих получить палки было слишком много, на маленьком участке Ростовской набережной образовалось столпотворение, которое привело к давке. По информации источника, несколько пенсионеров пострадали, им потребовалась помощь врачей.

В сети сообщают, что стали свидетелями драк за бесплатные палки. Один из пользователей отметил, что некоторые чуть не убивали друг друга за них. По словам очевидцев, самые проворные забирали с собой сразу несколько наборов палок и уползали вверх по склону.

