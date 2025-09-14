Відомий український боксер програв "Гарматі" (відео)

Українець без шансів поступився досвідченому американцю

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувається грандіозний вечір профі-боксу. Головною подією шоу стане "бій століття" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

У ранньому андеркарді шоу виступив 30-річний українець Сергій Богачук (26-3, 24 KO), який провів рейтинговий 10-раундовий поєдинок проти американця Брендона Адамса (26-4, 16 KO). Про це повідомляє "Телеграф".

Бій, який проходив у середній вазі (до 72,574 кг), завершився перемогою 36-річного американця на прізвисько "Гармата". Усі судді віддали перемогу Адамсу — 99-91, 98-92, 98-92.

Повне відео бою Сергій Богачук — Брендон Адамс

Зазначимо, Богачук та Адамс уже зустрічалися на рингу. 2021 року Брендон здолав українця технічним нокаутом у 8-му раунді. У тому поєдинку Адамса було позбавлено 1 очка за удари нижче пояса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що офіційно безкоштовна трансляція шоу Канело — Кроуфорд не планується. Бій буде доступним для перегляду в прямому етері в Україні на кількох платформах.