Алієв висміяв невдалу втечу футболіста збірної України

Воротар намагався незаконно перетнути кордон, але був спійманий

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алієв висловився про скандал навколо ексворотаря юнацької та молодіжної збірної України Артура Рудька. Кіпера затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Відповідний коментар Алієв залишив під час стриму на Twitch-каналі Артема Мілевського. Олександр присоромив Артура, а також зазначив, що голкіпер підпише свій черговий контракт, але тепер як боєць ЗСУ.

Що сказати? Ну, нічого. Нема контракту, зараз підпише новий контракт. Так, у нього з "Динамо", "Шахтарем", тепер підпише найочікуваніший контракт із ЗСУ. Нічого. Ну, я ж казав, воротарі – це… мені, звичайно… не в тому річ, що не смішно. Ну, честь своєї країни треба захищати, а не тікати із країни. Олександр Алієв

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року 33-річного Рудька було мобілізовано після проходження ВЛК. 3 вересня кіпера затримали на кордоні ще з трьома чоловіками, які намагалися здійснити незаконний перехід з України до Молдови. Наразі він проходить бойову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. За інформацією ЗМІ, Артур мав на руках контракт з азербайджанською "Габалою", проте пропозиція клубу вже не актуальна.

Затримання Артура Рудька

Довідка: Артур Рудько — футболіст, воротар. Виступав за українські "Динамо", "Говерлу", "Шахтар", "Чорноморець", "Металіст", польський "Лех" та кіпрський "Пафос". Провів кілька матчів за юнацькі збірні України та "молодіжку". У складі Гірників виграв Кубок та чемпіонат України.

Раніше ветеран ЗСУ звинуватив Алієва у брехні. Ексфутболіст в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, що служить у 129 батальйоні 112 бригади територіальної оборони.