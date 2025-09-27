Сборная Украины на чемпионате мира по футболу U-20: расписание и результаты (видео)
Сине-желтые попытаются повторить успех 2019 года
В субботу, 27 сентября, юношеская сборная Украины по футболу стартует на чемпионате мира U-20 (для игроков до 20 лет) в Чили. Примечательно, что на турнир поехал сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан.
Что следует знать
- ЧМ-2025 по футболу U-20 пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября
- Сборная Украины выступит на турнире в пятый раз, лучший результат — победа в 2019 году
- Украинцы проведут на турнире как минимум 3 игры
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на ЧМ-2025 U-20. Добавим, что все игры Сине-желтых на Мундиале покажет телеканал "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т. д.).
По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу B, где сыграет с Южной Кореей, Панамой и Парагваем. Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие команды. Кроме того, на плей-офф есть шанс у сборной, которая займет третье место.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины U-20 на ЧМ-2025 (обновляется)
Суббота, 27 сентября
23:00. Украина — Южная Корея
Вторник, 30 сентября
23:00. Украина — Панама
Пятница, 3 октября
23:00. Украина — Парагвай
Состав сборной Украины на ЧМ-2025 U-20
Отметим, сборная Украины сыграет на ЧМ U-20 в пятый раз. Лучшим результатом выступлений Сине-желтых была победа на турнире 2019 года. Ту команду возглавлял Александр Петраков.
Ранее сообщалось, что в сборную Украины по футболу может прийти новый главный тренер. Это произойдет в случае ухода Реброва с поста.