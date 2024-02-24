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Весь у тата: син Шевченка забив феноменальний гол за англійський клуб (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Шевченко із сином Крістіаном Новина оновлена 24 лютого 2024, 22:51
Андрій Шевченко із сином Крістіаном. Фото instagram.com/andriyshevchenko

В Англії підростає форвард, який у майбутньому може заграти за збірну України

Син Андрія Шевченка Крістіан, який серйозно має намір стати гравцем збірної України, відзначився чудовим голом у матчі за Академію "Вотфорда". Взяття воріт 17-річного форварда потрапило до списку найкращих серед голів вихованців клубу за січень 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Академії "Вотфорда" у Twitter. Український нападник відзначився голом у грі з однолітками із "Міллволла".

Крістіан, як його батько у найкращі роки, продемонстрував вибухову швидкість та відмінний удар із середньої дистанції. Воротар зреагував, але "постріл" був надто сильний, щоб його відбити.

Зазначимо, нещодавно Крістіан потрапив до резервного списку збірної України U-19. Це сталося після зміни влади в Українській асоціації футболу (УАФ). Главою українського футболу став Андрій Шевченко. До речі, "Шева" розпочав роботу із "зашквара", але обіцяв розібратися. Також Андрій Миколайович поставив УЄФА у незручне становище, щоправда, європейські футбольні чиновники поки що проігнорували пропозицію президента УАФ.

Раніше Шевченко зізнався, що не знає, що робити з мобілізацією українських футболістів. На цей час лише кілька вітчизняних клубів зуміли забронювати своїх працівників.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Уотфорд #Крістіан Шевченко