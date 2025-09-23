"Може і по печінці дати": хто замінить Реброва у збірній України

Знаменитий центрбек може очолити головну команду країни

Легендарний український футболіст та тренер Олег Лужний може замінити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Це станеться, якщо Ребров піде у відставку через останні невдачі.

Про це повідомив журналіст і блогер Ігор Бурбас. За його словами, за кандидатуру Лужного виступає віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Олександр Шевченко. Бурбас підкреслює, що це рокірування можливе виключно, якщо Ребров добровільно покине національну команду, адже за ним стоїть голова УАФ Андрій Шевченко.

Зараз я дуже чую багато, поширюється інформація така кулуарна з моїх джерел, що Олег Лужний – кандидат на заміну Сергію Реброву у збірній України. І в цей варіант я вірю, бо чув, що це кандидатура імені Олександра Шевченка. Він добрий друг, товариш і соратник Лужного. Цих людей останніми роками пов’язує серйозна дружба. Ігор Бурбас

Довідка: Олег Лужний прославився у "Динамо" Київ та лондонському "Арсеналі", де виступав на позиції центрального захисника. На цей час обіймає посаду спортивного СЕО (головний виконавчий директор) в УАФ. Він встиг попрацювати головним тренером у сімферопольській "Таврії" (2012-2013), а також кілька років пропрацював помічником Олександра Хацкевича в "Динамо".

Олег Лужний на фіналі Кубка України-2025/Фото: Getty Images

Лужний на полі віддавав усі сили та вимагав того ж від партнерів по команді, він був беззаперечним авторитетом у "Динамо" Лобановського. Олександр Хацкевич згадував, що Олег міг мотивувати гравців не лише словами.

Лужний міг у роздягальні і по печінці дати, коли треба. Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич та Олег Лужний

Нагадаємо, збірна України у 2025 році почала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою перша гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору. Через провал у Лізі націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.