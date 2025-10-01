Російський блогер злякався прапора України: момент потрапив на відео

У мережі сміються з росіянина

Днями захисник збірної України Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". За грою ПСЖ — "Осер" стежив відомий російський блогер та медіа-футболіст АртПо (Артем Польшаков), з яким стався конфуз на трибунах.

Що потрібно знати

ПСЖ у 6 турі Ліги 1 обіграв "Осер" — 2:0

Забарний забив переможний гол у матчі

АртПо вів стрим з трибун, і в кадр потрапив прапор України

Польшаков вів стрим з трибун, і в якийсь момент один з уболівальників парижан за спиною блогера показав прапор України. Реакція росіянина стала мемом, повідомляє "Телеграф".

Цей момент стався після того, як українець відкрив рахунок у матчі. Диктор стадіону відразу оголосив автора забитого м’яча, а на "Парк де Пренс" почали скандувати прізвище центрбека. Хтось дістав прапор України, який потрапив на відео АртПо. Росіянин, помітивши синьо-жовтий стяг, витріщив очі, а потім присів, щоб українські кольори знову не потрапили до кадру.

Момент завірусився у мережі. Користувачі зазначили, що росіянин злякався синьо-жовтого прапора.

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте цього не сталося. Через негласний конфлікт у мережі періодично спливають відео з дивною реакцією росіянина на українця.