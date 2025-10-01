Российский блогер испугался флага Украины: момент попал на видео

В сети смеются над россиянином

На днях защитник сборной Украины Илья Забарный забил свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен". За игрой ПСЖ — "Осер" следил известный российский блогер и медиа-футболист АртПо (Артем Польшаков), с которым произошел конфуз на трибунах.

Что нужно знать

ПСЖ в 6 туре Лиги 1 обыграл "Осер" — 2:0

Забарный забил победный гол в матче

АртПо вел стрим с трибун, и в кадр попал флаг Украины

Польшаков вел стрим с трибун, и в какой-то момент один из болельщиков парижан за спиной блогера показал флаг Украины. Реакция россиянина стала мемом, передает "Телеграф".

Этот момент произошел после того, как украинец открыл счет в матче. Диктор стадиона тут же объявил автора забитого мяча, а на "Парк де Пренс" начали скандировать фамилию центрбека. Кто-то достал флаг Украины, который попал в видео АртПо. Россиянин, заметив сине-желтый стяг, выпучил глаза, а затем присел, чтобы украинские цвета вновь не попали в кадр.

Момент завирусился в сети. Пользователи отметили, что россиянин испугался сине-желтого флага.

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако этого не произошло. Из-за негласного конфликта в сети периодически всплывают видео со странной реакцией россиянина на украинца.