У Європі порадували зрадника України (відео)

В Австрії, схоже, не поцікавилися політичними поглядами колишнього гравця команди із Росії

Перед матчем Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 "Штурм" — "Рейнджерс" (2:1) фанати господарів показали перформанс, присвячений домашній перемозі над шотландцями в Лізі чемпіонів 25-річної давнини. Все б нічого, але австрійські вболівальники вивісили банер із зображенням російського форварда Сергія Юрана.

Що потрібно знати

Австрійський "Штурм" приймав шотландський "Рейнджерс" у Лізі Європи

Австрійці підготували банер до гри із зображенням російського футболіста Сергія Юрана, який забивав у ворота "Рейнджерс" на початку нульових

Юран, який підтримує російську владу, зрадів такому "подарунку"

Про це повідомляє "Телеграф". Юран свого часу грав за "Штурм" (Грац) та забив гол у ворота "Рейнджерс" у тому матчі (2:0). Сам Юран здивувався банеру зі своїм зображенням з огляду на політичну ситуацію.

Не очікував, що за нинішніх часів на честь російського футболіста такий банер можуть зробити. Хоч і кажуть, що спорт поза політикою, але сьогодні вона, на жаль, повсюдно впливає на спорт. Тому такий перформанс дорогого вартий. Особливо приємно, що нове покоління шанувальників "Штурму" пам’ятає. Значить, не просто так я у Граці грав – мабуть, непогано це робив. Вони й виграли – 2:1. Досі допомагаю колишньому клубу. Сергій Юран

Зазначимо, уболівальники "Штурму" вивісили банер із зображенням Юрана та написом "Давайте, хлопці, зробіть це знову!". У підсумку "Штурм" знову здолав "Рейнджерс", але з рахунком 2:1.

Довідка: уродженець Луганська Юран розпочинав кар’єру в "Зорі", після чого три роки пограв у "Динамо" Київ. 1991 року форвард вирушив підкорювати Європу, де встиг пограти за "Бенфіку", Порту, англійський "Міллволл", німецькі "Фортуну" та "Бохум", а також австрійський "Штурм". Крім того, на його рахунку близько 30 матчів за московський "Спартак" та 25 ігор за збірну РФ.

Нагадаємо, Юран підтримує голову Кремля Володимира Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ він побачив "нациків" в Україні. Крім того, він заявляв, що в Україні йому погрожували та називали зрадником через те, що він свого часу вирішив грати за збірну Росії, а не за Синьо-жовтих.