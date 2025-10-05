У Росії назвали норвежців "фашистами": деталі скандалу
Радянський чемпіон продовжує ображати "ворогів РФ"
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на слова норвезького лижника, 5-разового олімпійського чемпіона Йоганнеса Клебо. Напередодні норвежець заявив, що не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна.
Що потрібно знати
- Клебо не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна
- Тихонов назвав спортсмена відмороженим
- Радянський чемпіон також пройшовся по норвежцях
Відповідний коментар Тихонова наводить "ВсеПроСпорт". Олександр образив Клебо та норвежців.
Відморожений норвежець. Вони всі там профашисти до одного, інакше я їх взагалі не сприймаю в цій країні. Звичайно, Клебо змагатиметься з нашими, коли вони повернуться. Нікуди він не дінеться.
Напередодні Клебо в інтерв’ю NRK заявив, що найголовніше зараз зупинити війну в Україні.
Щиро кажучи, ще не дійшов до цього. Спочатку подивимося, яким буде рішення, а потім вже його обговорюватимемо. Ми маємо щось зробити, щоб зупинити війну, це найголовніше. Спорт і натомість цього стає незначним.
Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри.
Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на шведську лижницю, яка задумалася про бойкот Олімпіади-2026 у разі допуску російських атлетів.