У Росії назвали норвежців "фашистами": деталі скандалу

Радянський чемпіон продовжує ображати "ворогів РФ"

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на слова норвезького лижника, 5-разового олімпійського чемпіона Йоганнеса Клебо. Напередодні норвежець заявив, що не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна.

Що потрібно знати

Клебо не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна

Тихонов назвав спортсмена відмороженим

Радянський чемпіон також пройшовся по норвежцях

Відповідний коментар Тихонова наводить "ВсеПроСпорт". Олександр образив Клебо та норвежців.

Відморожений норвежець. Вони всі там профашисти до одного, інакше я їх взагалі не сприймаю в цій країні. Звичайно, Клебо змагатиметься з нашими, коли вони повернуться. Нікуди він не дінеться. Олександр Тихонов

Напередодні Клебо в інтерв’ю NRK заявив, що найголовніше зараз зупинити війну в Україні.

Щиро кажучи, ще не дійшов до цього. Спочатку подивимося, яким буде рішення, а потім вже його обговорюватимемо. Ми маємо щось зробити, щоб зупинити війну, це найголовніше. Спорт і натомість цього стає незначним. Йоганнес Клебо

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри.

Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на шведську лижницю, яка задумалася про бойкот Олімпіади-2026 у разі допуску російських атлетів.