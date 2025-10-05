В России назвали норвежцев "фашистами": детали скандала

Советский чемпион продолжает оскорблять "врагов РФ"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова норвежского лыжника, 5-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Накануне норвежец заявил, что не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война.

Что нужно знать

Клебо не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война

Тихонов назвал спортсмена отмороженным

Советский чемпион также прошелся по норвежцам

Соответствующий комментарий Тихонова приводит "ВсеПроСпорт". Александр оскорбил Клебо и норвежцев.

Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся. Никуда он не денется. Александр Тихонов

Накануне Клебо в интервью NRK заявил, что самое главное сейчас — остановить войну в Украине.

Честно говоря, ещё не дошел до этого. Сначала посмотрим, каким будет решение, а потом уже станем его обсуждать. Мы должны что-то сделать, чтобы остановить войну, это самое главное. Спорт на фоне этого становится незначительным. Йоханнес Клебо

Отметим, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры.

Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на шведскую лыжницу, которая задумалась о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска российских атлетов.