У справі про допінг Мудрика стався несподіваний поворот (відео)

Сторона Мудрика, юридична компанія, яка захищає його інтереси, ініціювала перевірку кількох працівників УАФ, які працюють у збірній України. І ця перевірка відбувалася на поліграфі. Шість чи сім працівників УАФ проходили поліграф, але не всі пройшли його успішно. Для цього сертифікований фахівець приїжджав до України. Наразі такі поліграфи використовують спецслужби по всьому світу, щоб підтвердити правдивість будь-яких даних. За моєю інформацією, двоє з цих шести чи семи працівників УАФ, які у збірній якраз працювали, вони не пройшли, вони провалили поліграф.

Адвокати Мудрика хотіли розмотувати далі цей клубок, щоб дістатися першопричини, де що могло статися. Але наскільки я розумію, УАФ відгородилася, не пустила їх далі й сказала: "Далі це внутрішнє розслідування. Ми самі проведемо власне розслідування, розберемося". І згодом відповіли: "Ми провели розслідування, ми тут все з’ясували, у нас чисто, у нас всі чисті й ніхто ні в чому не винен". Ось і все.