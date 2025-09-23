У справі про допінг Мудрика стався несподіваний поворот (відео)
Представники гравця проводять розслідування
Юридична компанія, яка представляє вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика, перевірила на поліграфі кількох співробітників Української асоціації футболу (УАФ), пов’язаних зі збірною України. Ця перевірка проходила через допінг-скандал навколо футболіста.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За його словами, двоє співробітників УАФ не пройшли перевірку на поліграфі. Юристи намагалися розібратися у ситуації, проте потім УАФ відмовила їм у співпраці. Бурбас додав, що в УАФ провели внутрішнє розслідування, за підсумками якого винних не виявили.
Сторона Мудрика, юридична компанія, яка захищає його інтереси, ініціювала перевірку кількох працівників УАФ, які працюють у збірній України. І ця перевірка відбувалася на поліграфі. Шість чи сім працівників УАФ проходили поліграф, але не всі пройшли його успішно. Для цього сертифікований фахівець приїжджав до України. Наразі такі поліграфи використовують спецслужби по всьому світу, щоб підтвердити правдивість будь-яких даних. За моєю інформацією, двоє з цих шести чи семи працівників УАФ, які у збірній якраз працювали, вони не пройшли, вони провалили поліграф.
Адвокати Мудрика хотіли розмотувати далі цей клубок, щоб дістатися першопричини, де що могло статися. Але наскільки я розумію, УАФ відгородилася, не пустила їх далі й сказала: "Далі це внутрішнє розслідування. Ми самі проведемо власне розслідування, розберемося". І згодом відповіли: "Ми провели розслідування, ми тут все з’ясували, у нас чисто, у нас всі чисті й ніхто ні в чому не винен". Ось і все.
Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.