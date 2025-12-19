Спадщина від Російської імперії там не прижилася: як Хмельницький з трудом отримав свою назву

Кожен варіант відображав історію та особливості регіону

На заході України розташоване місто Хмельницький – промисловий, торговий та культурний центр Поділля. Однак мало хто знає, що раніше це місто називалося зовсім інакше.

Історія починається з далекого XV ст., коли на берегах Південного Бугу з’явилося невелике поселення. Перша документальна згадка про нього датується 10 лютого 1431 року. У грамоті польського короля Владислава II Ягайло, виданої у місті Сопот, згадується поселення "Плоскирівці" — невелике село на річці Плоска. Про це пише Kokl.Ua.

Назва "Плоскирівці" відображає географічні особливості місцевості. Справжнім серцем поселення була річка Плоска. Ймовірно, місцеві називали своє село так, щоб підкреслити зв’язок з навколишньою природою. Ця назва зберігає в собі дух тих часів, коли Поділля було краєм лісів та степів.

Згодом назва "Плоскирівці" перетворилася на "Плоскирів". У XVI столітті Плоскирів вже згадується як укріплене поселення, яке набуло статусу міста в 1566 році.

Хмельницький раніше. Фото: kokl.ua

Примітно, що назва "Плоскирів" могла мати й інше значення. Річ у тому, що деякі історики припускають, що воно пов’язане зі словом "хмільний" — від "хміль", популярною рослиною в цій місцевості.

Наприкінці XVIII століття, після другого поділу Польщі у 1793 році, Поділля відійшло до Російської імперії. У 1795 році Плоскирів офіційно перейменували на Проскурів. Таке слово було використано, оскільки воно подібне до слова "проскура" — літургійного хліба, що використовується в християнських богослужіннях. Є й інша версія — назва могла виникнути через фонетичну схожість із "Плоскировим", адаптованою до російської вимови.

Проскурів. Фото: Вікіпедія

Під назвою Проскурів місто пережило багато ключових подій. У XVII столітті став ареною козацьких повстань, зокрема Хмельницького повстання 1648–1657 років.

А вже 1954 року, до 300-річчя Переяславської ради, Проскурів отримав нову назву – Хмельницький. Місто назвали на честь Богдана Хмельницького, гетьмана, який очолив національно-визвольну війну 1648-1657 років.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому. Фото: Вікіпедія

