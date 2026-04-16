Главу російського "борделю" гімнасток нагородили на міжнародному рівні

Росіянка здобула міжнародне визнання, попри санкції

Заслужена тренерка Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер увійшла до почесних членів Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics). Саме вона звела президента РФ Володимира Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Відповідний коментар Вінер залишила на своєму телеграм-каналі. Вона поділяє це визнання з Росією.

Дорогі друзі, бути включеною до почесних членів Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) — для мене величезна честь і висока оцінка праці всього мого життя. Я вдячна за визнання, яке поділяю зі своєю країною та моїми ученицями. Дякую! Ірина Вінер

Довідка: Ірина Вінер довгий час заправляла у російській художній гімнастиці, очолюючи Всеросійську федерацію художньої гімнастики протягом 16 років. Працювала головним тренером збірної РФ. На початку 2025 року Аліна Кабаєва, учениця Вінер, захопила владу в цій федерації, прибравши Вінер з усіх постів.

Наразі російська художня гімнастика перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Росіянки можуть виступати на міжнародних турнірах у нейтральному статусі (без прапора та гімну), але не в командних дисциплінах.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики українка Ганна Різатдінова розповідала про "бордель російських гімнасток". За ним нібито стежила саме Вінер. Ірина є затятою путіністкою і колишньою дружиною мільярдера Алішера Усманова, проте це їй не допомогло у боротьбі з Кабаєвою.